الكويت.. طالب لمعلم: أنت حمار.. ورد صادم من الأخير

عبد القادر وحيد
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة ين معلم وطالب في الكويت.
وكان الطالب المراهق قد وصف معلمه بـ"الحمار"، ما أدى إلى غضب الأخير، ونشوب مشاجرة بين الاثنين، وسط العديد من الطلبة.
وتباينت الآراء بسبب المشاجرة، حيث اتهم البعض المعلم بتجاوزه، فيما رأى آخرون أن الطالب تعدى على معلمه بألفاظ لا تليق في حق أستاذه.
سؤال يطرح نفسه .— طلال الدسم (@Talal_Aldasem) November 8, 2019
من هو المراهق المدرس ام الطالب ؟#مدرس_يعتدي_على_طالب pic.twitter.com/1Ok3eq0jEM
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