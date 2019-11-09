بسبب "هيثم زكي".. فنانة شهيرة كادت تفقد حياتها

فاجأت الفنانة الشابة ياسمين غيث، حفيدة النجمين الراحلين حمدي غيث وعبد الله غيث، متابعيها، بنشرها صورة لها داخل أحد المستشفيات، بعد تعرضها لحادث مأساوي، كادت ستفقد حياتها بسببه.

وكتبت ياسمين غيث، في تعليقها على الصورة، أنها "شعرت بأن الموت يهاجمها، وهي على وشك التعرض لأزمة قلبية، بسبب تأثرها بخبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.

وتابعت: "أنا كويسة الحمد لله.. بس الحقيقة إن أنا النهاردة الصبح كنت حرفيًا بموت، صحيت على خبر وفاة هيثم أحمد زكي "اللي أثر فيا ووجعلي قلبي قوي من غير ما عرفه" زي غالبًا مصر كلها.. وأجبرت نفسي علي النوم تاني علشان مافكرش، وكانت دي النتيجة.. صحيت علي وجع في صدري رهيب، وجع ناحية قلبي وفضل يزيد جامد قوي وضربات قلبي تعلي وتنزل في لحظة وقلت خلاص دي غالبًا يا جلطة يا heart attack في الطريق".

وأضافت: "كنت لوحدي في البيت.. وركزوا معايا في "لوحدي" دي، لحسن حظي كانت صحبتي جاية تاخدني وننزل، طلعت لي لقتني بموت حرفيًا وبقول لها "خوديني المستشفى حالًا أنا بيجيلي heart attack "، روحنا علي المستشفى ودخلنا الطوارئ وبدأوا الدكاترة يعملولي رسم قلب علي ضغط وسكر وكل الكلام ده.. النتيجة "كله طبيعي" وأنا بصرخ من الوجع وذراعي بينمل وبعيط وبفتكر كل اللي حصل لي في حياتي وبقول لهم "والنبي أنا خايفة، أنا مش عايزة أموت دلوقتي مش عايزة أسيب ابني".

وتابعت: "يطلع عندي "panic attack " يعني "نوبة خوف" إدوني مهدئات لغاية ما نمت والدكتور قال لي إنتي متوترة من حاجة وده اللي عمل فيكي كدة، لازم تهدي وتريحي.. (وطبعًا لأني من وقت تعبي بقيت بترعب وبخاف أكتر من زمان بكتير فالخوف كان الضعف).. والحمد لله جت بسيطة وربنا ستر عليا... بس بجد الإحساس كان مميتًا".

واستطردت: «بدأت أتخيل الغلبان ده "هيثم" اللي ممكن يكون حصل له حاجة شبه كده بس كان لوحده فمالاقاش اللي ينقذه ويوديه المستشفي وبدأت أفكر إن تاني ربنا بيحاول يوعظنا كلنا بحد محبوب من كل الناس».

واختتمت "الوحدة وحشة قوي يا جماعة، كفاية نحكم علي بعض من بعيد لبعيد، كفاية بعد وجفاء، كفاية كلام علي بعض، كفاية تشكيك في بعض، كفاية تناكة وقرف، كفاية كفاية.. الدنيا بتخلص في لحظة ويا رب ماتخلصش بينا وإحنا لوحدنا.. ربنا يرحمك يا هيثم ويرحمنا جميعًا!".

وتفاعل الجمهور معها، وجاءت التعليقات كالآتي: "ألف سلامة عليكي حبيبتي.. هو وجع قلوبنا كلنا الله يرحمه الغالي"، "ألف سلامه عليكى ربنا يحميكى ويحفظك من كل شر".