مديرة مدرسة: الفنانون أكتر ناس بيعرفوا يربوا أولادهم

09 نوفمبر 2019 - 11:16 ص

روت الفنانة داليا مصطفى، بعضًا من كواليس حياتها الشخصية قائلة: "أنا أم سخيفة مع ولادي ومش كل حاجة بيطلبوها بتتنفذ، وأتعامل معهم بحزم شديد".

وأضافت مصطفى خلال حوارها لبرنامج "أنا وابنتي" المذاع عبر فضائية "أون إي"، قائلة: "أنا عانيت جدًا لما خلفت بنتي الأولى "سلمى" لصغر سني الشديد وقتها، لكن مع الوقت اكتسبت خبرة كبيرة وأصبحت أعامل ولادي بطريقة صحيحة".

وتابعت الفنان حديثها قائلة: "مديرة المدرسة اللي ولادي بيدرسوا فيها بتقولي ولادك متربيين أحسن تربية، بتقولي أحسن ناس بيعرفوا يربوا ولادهم الفنانين".