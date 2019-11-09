أصيب بالعمى ورفض التسول.. قصة مطرب شهير

09 نوفمبر 2019 - 11:40 ص

رفض الفنان العالمي، من أصل نيجيري، يحيا مكوما، أن يسير في درب القطيع، ويصبح متسولاً كبقية أقرانه من المكفوفين، في مجتمع نمطي وشديد القسوة على أبنائه، بل أصبح "يحيا" مطربًا شهيرًا، يعشقه الملايين.

وولد "يحيا" في ظروف صعبة بمدينة كدوما شمال نيجيريا، حيث الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة، ليصاب بعد ذلك بالعمى، وهو في سن صغيرة نتيجة لمرض الحصبة فذهب به أهله لإحدى المدارس الدينية، ومن ثم لاكتساب رزقه حاول العمل فى حرف بسيطة وبعض التجارة ولكنه فشل.

ويروي يحيا لوكالة "فرانس 24": "نظرة المجتمع حينها للمعاق تمحورت حول أن يحمل سلطانية ويجلس علي الرصيف للتسول".

وبعد مرور سنوات، ذكر يحيا إنه فخور أنه من بين نجوم الفن الذى تحدي الإعاقة ومفهوم التشاؤمي المرتبط بها فى أذهان كثيرين.

وخلال الـ4 سنوات الماضية حققت أغاني يحيا انتشارا واسعا بين 80 مليون نيجيريا؛ بل وتعدت ذلك لكثير من الناطقين بلغة الهاسو فى غرب إفريقيا.

وسجل يحيا الشهير بـ"مكاهو" أى "الكفيف" بلغة هوسا نحو 370 أغنية متنوعة بين الفيديو كليبات والأغانى الصوتية، كما أنه قام بعمل 3 ألبومات غنائية.