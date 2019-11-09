» رسالة غاضبة من العتيبي لمتابعيها: "أنتم معقدين وعندكم نقص"

09 نوفمبر 2019 - 11:40 ص

وجهت الناشطة السعودية فوز العتيبي رسالة غاضبة إلى منتقدي مقطع فيديو "الدلع" الذي جمعها بزوجها قائلة: "إنتم معقدين وعندكم نقص، مستشهدة ببيت شعر لأحد الشعراء وهو يتحدث عن رجولية الرجل العربي مشيرًا إلى أن الرجل العربي يعتبر رجولته مرتبطة بشاربه وعصاه التي يخافها الناس".

وأضافت العتيبي علي صفحتها الرسمية علي "تويتر" قائلة: "الناس المعقدة اللي لما شافت واحد بيشيل زوجته فسرته على أنه خدش للرجولة تري هو شىء حلة بس عقدة النقص تخليك مسكين وتحس بالعار، ياخي اللي مثلكم لو بس خويه شاف وجه زوجتك حس بالعار كيف لو شافه وهو بيشيلها ذروا أمها انتم ورجولتك ام ريالين قرفتونا".



