بعد عدة شكاوى ضده.. "آل الشيخ" يتعهد باتخاذ إجراء رادع

09 نوفمبر 2019 - 05:43 م

تعهد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، باتخاذ إجراءات رادعة بحق التأخر في صرف مستحقات بعض الشركات التي تعمل بموسم الرياض.

وكتب عبر حسابه على "تويتر": "رأيت بعض المقاطع التي تشتكي من تأخر صرف بعض الشركات لمن تعاقدت معهم او بعض الشكاوي في تعامل ... أطلب من كل من يعمل مع الترفية في موسم رياض وله شكوى مراجعة اخي احمد المحمادي غداً في الترفية والتقدم له بالاثباتات وسوف يتم الرفع لي واتخاذ الاجراء الرادع والمناسب".