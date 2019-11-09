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بالفيديو.. دعاء من أمام الكعبة لهيثم أحمد زكي

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دعاء من الكعبة إلى هيثم أحمد زكي
دعاء من الكعبة إلى هيثم أحمد زكي

أحمد سالم

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بالفيديو

الكعبة

هيثم احمد زكي

قام شخص بتسجيل فيديو مصور يدعو فيه للمثل الراحل هيثم أحمد زكي من أمام الكعبة.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على صفحات موقع التواصل الإجتماعي، بعنوان: " الدعاء من أمام الكعبة للمرحوم بإذن الله، هيثم احمد زكى نسال الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وأن يدخله الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفي اللهم آمين يارب العالمين".

ورحل الفنان هيثم أحمد زكي عن عالمنا منذ أيام، نتيجة انخفاض حاد في الدورة الدموية، حسبما أكدت تحريات المباحث.

شاهد الفيديو..

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