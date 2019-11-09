» تصفيات إفريقيا.. موعد طرح تذاكر مباراة مصر وكينيا

09 نوفمبر 2019 - 07:09 م

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام كينيا، يوم الإثنين المقبل، والمقرر إقامته الخميس المقبل على ملعب برج العرب، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «كاميرون 2021».

وقرر اتحاد الكرة طرح التذاكر أمام الجماهير يوم الأثنين في تمام الساعة العاشرة صباحا بستاد الإسكندرية حيث تقدر سعر التذكرة موحدة بـ75 جنيها.

ويتواجد المنتخب في المجموعة السابعة في التصفيات بجانب كل من جزر القمر، كينيا، توجو.