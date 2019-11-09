حضور حاشد لنجوم الفن بعزاء هيثم أحمد زكي

09 نوفمبر 2019 - 08:53 م

شهد عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، المقام حاليًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ويتلقى العزاء في الفنان الراحل، شقيقه رامي عز الدين، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.



وشارك في العزاء كل من محمد هنيدي، محمد رمضان، روجينا، ماجدة زكى، سهير رمزى، صابرين، أحمد آدم، تامر حسنى، صلاح عبد الله، أحمد السعدنى، خالد سليم، أحمد فلوكس، محمود البزاوى، سامح الصريطى، إدوارد، عبير صبرى، دينا فؤاد، سوزان نجم الدين، فردوس عبد الحميد، زينة، سمية الألفي، نهال عنبر، سلوى خطاب، أحمد حلمي، سمية الخشاب علي ربيع، وآخرين.

كما شارك في العزاء الإعلامي وائل الإبراشي، ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وكان الفنان الراحل قد توفي صباح يوم الخميس الماضي، بمنزله بالشيخ زايد، عن عمر يناهز 35 عاما، وشيع الجثمان بعد ظهر اليوم نفسه إلى مدافن الأسرة فى مدينة السادس من أكتوبر.