فيديو.. «أحمد موسى» بعد محنة مرضه: ما زرعته وجدت نتيجته

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عاود الإعلامي، أحمد موسى، إطلالته من خلال برنامج على قناة "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، بعد غيابه خلال الأسبوع الماضي عن الظهور على الشاشة بسبب مروره بوعكة صحية.

وقال موسى: "وحشتوني جدًا جدًا، وحملتوني مسئولية أكثر من اللي كنت بتحملها، ولم أكن متخيل أن غيابي لعدة أيام لظرف طارئ أن أجد تعامل الناس هكذا.. ما زرعته وجدت نتيجته بفضل من الله".

وأشار إلى أنه لم يكن يتخيل هذا الكم الكبير من الاهتمام والسؤال للاطمئنان عليه، لافتًا إلى أن دعوات الناس جعلت كل شيء يمر بسرعة"، متوجهًا بالشكر لكل من سأل عنه في محنته المرضية.

وكان موسى تعرض لوعكة صحية مفاجئة يوم الثلاثاء الماضي، أدت إلى نقله للمستشفى ومتابعة حالته لمدة ساعات.

وكتب موسى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلاً: "حمدا لله وشكرا لله على نعمة الصحة. تجاوزنا بفضله ونعمته الألم. شكرا لكل العاملين في مستشفى الصفا أطباء وتمريض وإدارة علي ما بذلوه من جهد طوال الساعات الماضية، شكرا لكل من سأل عنا أو زارنا حتى ساعات الفجر ومع طلعة الشمس هذا فضل وعطاء من الله محبة الناس .شكرا لكم".

شاهد الفيديو..

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