بايرن ميونخ يكتسح دورتموند برباعية

09 نوفمبر 2019 - 09:38 م

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا كاسحًا على غريمه التقليدي بروسيا دورتموند، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الألماني.

أهداف بايرن جاءت عن طريق، روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" وسيرجي جنابري وماتس هوميلز بالخطأ في مرماه، في الدقائق 17، 47، 76 و80.

وبهذا الفوز يقفز بايرن ميونخ للمركز الثالث بوصوله للنقطة 21، في حين تراجع دورتموند للمرتبة الخامسة بعد توقفه عند 19 نقطة.