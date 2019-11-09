ريال مدريد يمطر شباك إيبار برباعية

09 نوفمبر 2019 - 09:45 م

فاز فريق ريال مدريد على مضيفه إيبار، بأربعة أهداف دون رد، اليوم السبت، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وتقمص المهاجم الفرنسي كريم بنزيما دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثالث للريال في الدقيقتين 17 و29 من ضربة جزاء وتكفل سيرجيو راموس بالهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 20 وأحرز فيديريكو فالفيردي الهدف الرابع في الدقيقة 61.

الفوز رفع رصيد الريال إلى 25 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن ريال سوسيداد الوصيف وثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه سيلتا فيجو.