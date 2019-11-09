ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

09 نوفمبر 2019 - 09:58 م

شهد سعر الدولار اليوم، استقرارًا ملحوظًا، أمام الجنيه في عدد من البنوك اليوم السبت.

وسجل سعر العملة الأمريكية 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، بالبنك المركزى المصرى.

وفى بنك القاهرة 16.09، سجل الدولار جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع.

أما بنك مصر، فبلغ سعر العملة الخضراء، 16.09 جنيها للشراء و16.19 جنيها للبيع.

وسجل فى البنك الأهلى المصرى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

كما بلغ السعر 16.09 جنيها للشراء و16.19 جنيها للبيع، فى البنك الأهلى الكويتى.