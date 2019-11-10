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"اتحاد كرة السرعة" يكشف كواليس واقعة نسيان كأس العالم

الرياضة

اتحاد كرة السرعة
اتحاد كرة السرعة

المصريون ـ متابعات

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علق عمرو الدردير، نائب رئيس اتحاد المصري لكرة السرعة، على نسيان المنتخب كأس بطولة العالم لكرة السرعة في فرنسا، قائلًا: "هذه واقعة طريفة ومؤلمة، لكن المؤلم أكثر هو حديث الشعب عن هذه الواقعة أكثر من اهتمامه بحصول مصر على بطولة العالم".
وتابع نائب رئيس اتحاد المصري لكرة السرعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن مصر حصلت على بطولة العالم أكثر من 31 مرة، ومثلما يفتخر الإنجليز بأن كرة القدم انجليزية، من المفترض أن تفتخر مصر بأن كرة السرعة مصرية، ولكن للأسف لا يهتم الشعب المصري بهذه اللعبة.
وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد يحقق في الموضوع، وسيتم معاقبة المخطئ، مشيرًا إلى أن مصر فازت على فرنسا في عقر دارها، متابعًا: "صحيح إحنا نسينا الكأس، لكننا فوزنا بالكأس وهذه بطولة عالمية".
وأشار إلى أن الاتحاد قام بتحويل كل أعضاء البعثة للتحقيق لمعرفة الشخص المتهاون، معقبًا: "كانوا بيتصورا في الفندق بالكأس بالليل، ونسيوا الكأس في الفندق، الكأس رجع مصر الحمد لله، لكن المخطئ سيحصل على عقابه".


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