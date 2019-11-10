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نقل بطل مسلسل "عادل إمام" الجديد للمستشفى بشكل مفاجيء

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هادي الجيار
هادي الجيار

أحمد عادل شعبان

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فالنتينو

هادي الجيار

كشف نقيب الممثلين أشرف زكي عن طبيعة الحالة الصحية للفنان هادي الجيار بعد نقله للمستشفى بشكل مفاجيء.

وقال "زكي" في تصريحات صحفية إنه جرى نقل الفنان هادي الجيار إلى المستشفى بعد تعرضه لالتهاب رئوي حاد إثر إصابته بميكروب في الرئة .

وأشار إلى أن حالة "الجيار" استقرت خلال الساعات الماضية وأنه كان من المفترض أن يخرج من المستشفى إلا أن الأطباء فضلوا بقاءه لفترة بسيطة تحت الملاحظة.

وكان "الجيار" يؤدي بعض المشاهد في مسلسل "فلانتينو" من بطولة الفنان عادل إمام قبل أن يشعر ببعض المتاعب ليذهب إلى المستشفى لمعرفة السبب.

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