لماذا لم تحاول خطيبة هيثم أحمد زكي إنقاذه رغم علمها بمرضه؟

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هيثم أحمد زكي
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كشف المخرج كريم إسماعيل تفاصيل آخر مكالمة جمعت الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بخطيبته إنجي سلامة قبل وفاته بساعات.

وقال "إسماعيل" في لقاء مع برنامج "ET" : "هيثم اتصل بخطيبته وقالها (أنا تعبان جدًا وحاسس إني مش هكمل) ونطق الشهادة".

وأضاف: "هيثم طلب منها متبلغش أي حد بتعبه .. وطلب منها كمان متبعتش أي حد يحاول يطمن عليه".

وعن أسباب امتناع "إنجي" عن الذهاب لـ"هيثم" أو إرسال من يطمئن عليه رغم علمها بمرضه ، قال: "السبب إنه كان تعبان قبل كدا ولما بعتت شخص يطمن عليه غضب جدًا منها .. وعشان كدا متحركتش غير لما انقطع الاتصال بيه".

وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 سنة بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

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