حقيقة صفقة "تبادل الأسرى" بين حماس وإسرائيل

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حماس

صفقة تبادل الأسرى

إإسرائيل

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن منسق شئون الأسرى والمفقودين الإسرائليين يارون بلوم قوله: "لسوء الحظ، حماس ترفض المضي بخطوات فعلية للتوصل إلى اتفاق يقضي بعودة الجنود الأسرى".

وذكرت صحيفة "الإندبندنت العربية" أن وفدًا إسرائيليًا، اجتمع مؤخرًا مع وفد من حماس؛ لبحث قضية الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة بغزة.

وبحسب موقع "والا" العبري، فإن إسرائيل تدرس طلبًا لحماس، للإفراج عن 50 أسيرًا، وهناك استعداد للإفراج عن نصف العدد الذي طلبته حماس مقابل الجنود الأحياء؛ كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي معني بالتوصل إلى صفقة لتبادل الإسرائيلي، قبل نجاح منافسه بيني جاننتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

من جانبه نفى رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، في وقت سابق، إجراء أي مفاوضات مع إسرائيل "صفقة تبادل" قائلاً: "لا يوجد هناك مفاوضات بهذا الملف، هم غير قادرين على اتخاذ قرارات حاسمة بهذا الملف الإستراتيجي". 

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