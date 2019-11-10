"الأوقاف" عن شائعة ضريبة دخول المساجد: الإخوان السبب

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الأوقاف

إم بي سي

عمرو أديب

ضريبة

جابر طايع

رد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول فرض الوزارة ضريبة مالية قدرها 3 جنيهات علي كل فرض حالة دخوله المسجد.

وقال طايع خلال اتصال هاتفي أجراه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الإخوان سبب تلك الشائعة، مساجد مصر عامرة، وهذا الكلام عار تمامًا من الصحة".

وأضاف ضاحكًا: "أمر مضحك ويثير الضحك وكثير من الأمور أصبحت مضحكة بشكل مخزٍ، وكلها أمور هدفها التشويش علي مصر ".

وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح عددًا كبيرًا من المساجد ولا تمر جمعة واحدة إلا ووزير الأوقاف يفتتح مسجدا، معقبًا: "إحنا مش ملاحقين على افتتاح المساجد".

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