رد غير متوقع من "بورقيب" عن تقبيلها يد إيفانكا ترامب

10 نوفمبر 2019 - 10:16 ص

أكدت المغربية عائشة بورقيب في تصريحات تليفزيونية أن تقبيلها ليد إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان تعبيرًا عن سعادتها الشديدة لزيارتها، خاصة بعد أن عانقتها إيفانكا فجاء الرد بهذه الطريقة العفوية بصورة مفاجئة.

وأضافت في حوارها أن من عادات قريتهم رد الواجب بأفضل منه، لذلك قمت برد الواجب ولم أقلل من نفسي "هي كبرت بيا وأنا كبرت بيها، لافتة إلى أن تقبيل اليد في قريتهم معناه التعبير عن الاحترام".

في سياق متصل أعلنت "بورقيب" أن إيفانكا منحتها مع 5 سيدات أخريات وسامًا شرفيا، ما سيدفعها للإعلان بأنها ونساء القرية سيعملن على إنشاء جمعية نسائية لتربية البقر.

يذكر أن صورة تقبيل "بورقيب" ليد إيفانكا انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت ردود فعل متنوعة من رواد هذه المواقع.