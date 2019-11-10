الموسيقى فى مناهج التعليم السعودي قبل 66 عامًا

10 نوفمبر 2019 - 10:39 ص

انتشرت ردود فعل واسعة عقب تصريح وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان بأنه سيتم إدراج الموسيقى والمسرح والفنون في مناهج التعليم بالسعودية.

وعقب تصريح الوزير انتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر تعليم الموسيقى في المملكة قبل 66 عاما.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل اهتمام مدارس المملكة بتدريس الموسيقى في هذه الفترة.

وكان الأمير بدر قد كتب على حسابه في "تويتر": "الموسيقى والمسرح والفنون في تعليمنا.. والقادم أجمل".

جاء ذلك خلال اجتماع الأمير بدر بوزير التعليم حمد آل الشيخ، في مقر وزارة الثقافة في الدرعية.









