  • الأحد 10 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:56 ص
بحث متقدم
الأمير عبد الرحمن بن مساعد يقبل رأس أصالة

تراشق قطري سعودي بسبب "قبلة أصالة"

الملك حسن الثاني أشرف على حفر قبره بنفسه

تفاصيل مثيرة .. الملك حسن الثاني أشرف على حفر قبره بنفسه

وزير المالية

مفاجأة سارة من المالية عن الحد الأدنى للأجور بالوحدات الحكومية

مطار عدن

حقيقة عودة الرحلات السعودية إلى عدن

أديب

"ما علاقة طالبة صيدلة".. مخطط خطير تتعرض له مصر

الموسيقى في مناهج التعليم السعودي قبل 66 عاما

الموسيقى فى مناهج التعليم السعودي قبل 66 عامًا

بورقيب وايفانكا

رد غير متوقع من "بورقيب" عن تقبيلها يد إيفانكا ترامب

هيثم زكي

ما قصة حلاوة المولد النبوي في عزاء هيثم زكي

وزير الأوقاف

"الأوقاف" عن شائعة ضريبة دخول المساجد: الإخوان السبب

حماس

حقيقة صفقة "تبادل الأسرى" بين حماس وإسرائيل

"أطراف امرأة" فى حقيبة دليل إدانة روسي بارز

عرب وعالم

المؤرخ الروسي أوليغ سوكولوف
المؤرخ الروسي أوليغ سوكولوف

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. ليبيا تساند تركيا ضد الجامعة العربية

#

التفاصيل الكاملة لمحاكمة متهمى حادث قطار محطة مصر

جثة

أوليغ سوكولوف

قتل طالبته

يواجه المؤرخ والأستاذ الجامعي الروسي أوليغ سوكولوف البالغ من العمر  63 ، تهمة قتل طالبته أناستازيا يششنكو 24 عامًا، بعد أن أنقذوه من  نهر "مويكا" وهو يحمل حقيبة ظهر بها أطراف امرأة كان يحاول التخلص منها.

في سياق متصل توجهت الشرطة إلى شقة المؤرخ ليفاجئوا بجثة أناستازيا والتي ساعدته في تأليف بعض الأعمال وهو مفصولة الرأس، وما زالت التحقيقات جارية ليتأكدوا من هوية مرتكب الجريمة، حسبما نشرت الصحافة المحلية.

جدير بالذكر أن المؤرخ ألف عدة كتب عن القائد العسكري الفرنسي نابليون بونابرت، كما عمل مستشارًا تاريخيًا في العديد من الأفلام وحصل على جائزة الفيلق الفرنسي 2003.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» خلاف شرس بين فنان شهير وأحد متابعيه
» "أطراف امرأة" فى حقيبة دليل إدانة روسي بارز
» صادم.. كويتي يشعل النار بالدينار لتسخين الشاي
» تعرف على اللاعبين الذين طلب فايلر ضمهم للأهلي يناير المقبل
» فنان شهير: رأيت الرسول مرتين
» ما الطلب الذي لم يستطع هيثم أحمد زكي رفضه لسيدة فقيرة؟
» نقل بطل مسلسل "عادل إمام" الجديد للمستشفى بشكل مفاجيء
» رانيا يوسف: قررت ارتداء الحجاب لهذا السبب
» "اتحاد كرة السرعة" يكشف كواليس واقعة نسيان كأس العالم
» لماذا النبي الأعظم في التاريخ؟.. صاحب «الخالدون المائة» يكشف السر
» تعليق ناري لـ أحمد موسى عن واقعة مطار شرم الشيخ

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:43 م

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه