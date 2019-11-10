» صادم.. كويتي يشعل النار بالدينار لتسخين الشاي

10 نوفمبر 2019 - 11:12 ص

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر قيام كويتي بإشعال النار في عملة ورقية لأجل تسخين الشاي.

وقام الشاب بحجة إنه لا يمتلك ورقًا بإشعال النار في العملة الورقية، في حزمة من الحطب لأجل تسخين الشاي.

وانتشرت ردود فعل غاضبة من رواد "تويتر" بسبب فعل الشاب، الذي وصف بأنه نوع من التبذير.



