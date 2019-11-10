  • الأحد 10 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:55 ص
بحث متقدم
الأمير عبد الرحمن بن مساعد يقبل رأس أصالة

تراشق قطري سعودي بسبب "قبلة أصالة"

الملك حسن الثاني أشرف على حفر قبره بنفسه

تفاصيل مثيرة .. الملك حسن الثاني أشرف على حفر قبره بنفسه

وزير المالية

مفاجأة سارة من المالية عن الحد الأدنى للأجور بالوحدات الحكومية

مطار عدن

حقيقة عودة الرحلات السعودية إلى عدن

أديب

"ما علاقة طالبة صيدلة".. مخطط خطير تتعرض له مصر

الموسيقى في مناهج التعليم السعودي قبل 66 عاما

الموسيقى فى مناهج التعليم السعودي قبل 66 عامًا

بورقيب وايفانكا

رد غير متوقع من "بورقيب" عن تقبيلها يد إيفانكا ترامب

هيثم زكي

ما قصة حلاوة المولد النبوي في عزاء هيثم زكي

وزير الأوقاف

"الأوقاف" عن شائعة ضريبة دخول المساجد: الإخوان السبب

حماس

حقيقة صفقة "تبادل الأسرى" بين حماس وإسرائيل

لليوم الثالث..

تراشق قطري سعودي بسبب "قبلة أصالة"

الصفحة الأخيرة

الأمير عبد الرحمن بن مساعد يقبل رأس أصالة
الأمير عبد الرحمن بن مساعد يقبل رأس أصالة

علي محمود

أخبار متعلقة
#

أمير سعودي: لهذا السبب قبلت رأس "أصالة"

#

وفاة خليجي وخادمته عرايا داخل بانيو في شقة بالهرم

#

انتحر رجل سعودي بسبب خلافات مع زوجته

#

هجوم على أصالة بسبب الملك سلمان وولي العهد

أخبار السعودية

عبد الرحمن بن مساعد

قبلة اصالة

مريم آل ثاني

في أول رد فعل له، علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، على الجدل الذي أثير وما زال لليوم الثالث على التوالي حول تقبيله رأس الفنانة السورية أصالة.

وقال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، تعقيبًا على تغريدة الشيخة القطرية مريم آل ثاني التي اكتفت فيها بـ"واضحة السالفة": "رداء الفضيلة فضفاض عليكم فلا تتشدقدوا بها.. صور قادة بلدك وأسرتك ورمزها موجودة ومشهودة وهم فعلوا ما تنكرينه علي بل ربما أكثر.. ويمنعي من استخدامها للرد بها عليك أمران: أخلاقي فلن أنزل لمستواك.. وكذلك لأن خطأ الآخرين لا يعطيني المبرر للخطأ (روحي العبي بعيد)".

وكان الأمير عبد الرحمن بن مساعد، عقب على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يقبل رأس أصالة "الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من 25 سنة، وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك.. الموضوع لا يتعدى ذلك.. وإلا ما فعلته علنا.. استغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب إليه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» خلاف شرس بين فنان شهير وأحد متابعيه
» "أطراف امرأة" فى حقيبة دليل إدانة روسي بارز
» صادم.. كويتي يشعل النار بالدينار لتسخين الشاي
» تعرف على اللاعبين الذين طلب فايلر ضمهم للأهلي يناير المقبل
» فنان شهير: رأيت الرسول مرتين
» ما الطلب الذي لم يستطع هيثم أحمد زكي رفضه لسيدة فقيرة؟
» نقل بطل مسلسل "عادل إمام" الجديد للمستشفى بشكل مفاجيء
» رانيا يوسف: قررت ارتداء الحجاب لهذا السبب
» "اتحاد كرة السرعة" يكشف كواليس واقعة نسيان كأس العالم
» لماذا النبي الأعظم في التاريخ؟.. صاحب «الخالدون المائة» يكشف السر
» تعليق ناري لـ أحمد موسى عن واقعة مطار شرم الشيخ

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:43 م

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه