"قرقاش" يحذر دول الخليج من هذا الأمر

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غرغرينا في الامعاء

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، إنه ينبغي على إيران الجلوس على مائدة التفاوض مع القوى العالمية، ودول الخليج للتوصل إلى اتفاق جديد يخفف حدة التوتر في المنطقة.

وحذر قرقاش، خلال خطابه، اليوم الأحد، بملتقى أبو ظبي الإستراتيجي السادس، من خيار زائف واتفاق نووي معيب؛ حيث تعتقد بلاده أن هناك مجالاً لنجاح الدبلوماسية.

وأوضح قرقاش، أن إجراء محادثات جديدة مع إيران، لا يجب أن يتطرق إلى الملف النووي فقط، بل يجب أن يعالج المخاوف المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية، والتدخل الإقليمي، لافتًا أن تلك الملفات تحتاج مشاركة دول المنطقة فيها.

وأضاف قرقاش، أنه يعتقد أن هناك سبيلاً للتوصل لاتفاق مع إيران، تكون كل الأطراف مستعدة للسير فيه، إلا أنه سيكون طويلا وهو ما يتطلب صبرًا وشجاعة، مشددًا على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي متفقًا على موقف واحد؛ خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، ودول المنطقة.

يذكر أن إيران، أعلنت الخميس الماضي، استئناف عمليات تخصيب اليورانيوم بمنشأة فوردو في تقليص جديد لالتزامها بموجب الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، مع قوى عالمية، وانسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية.

 

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