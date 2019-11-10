تفاصيل مثيرة عن العملية الجراحية الأخيرة لفجر السعيد

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فجر السعيد

متابعات - أمينة عبد العال

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شاركت الإعلامية فجر السعيد متابعيها على موقع "تويتر" بتفاصيل جديدة عن حالتها الصحية والعملية التي قامت بإجرائها على يد الدكتور "الكسندر ريلت"، لافتة إلى أنه بفضل الله ثم دعاء أحبتها وطبيبها الماهر نجحت عمليتها وأنها بدأت مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى حياتها المعتادة من جديد.

وأضافت في تدوينتها عن تفاصيل إجراء العملية قائلة: "العملية كبيرة وليست سهلة استمرت أكثر من 8 ساعات، خذوني من الغرفة الساعة 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفة 12 بالليل، لافتة إلى أن الطبيب أكد أن العملية الأولى كانت لإنقاذ حياتها، لأن وضعها الصحي كان سيئًا جدًا وهناك غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومة، وكانت مخاطرة منها وكان لابد منها".

وأشارت إلى أنها بعد ذلك جلست في العناية المركزة لمدة شهر كامل ثم خرجت إلى غرفة ملاحظة تحت رقابة الطاقم الطبي لأني حتى تلك اللحظة لم أستطع التحرك فقط يدي تتحرك قليلاً".


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