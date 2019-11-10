» 225 مليون دولار حصيلة استثمارات مصرية سعودية إماراتية

10 نوفمبر 2019 - 12:40 م

اختتمت أمس فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي للاستثمارات والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019» تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والإسكان، وسط حضور خليجي وأفريقي وأجنبي كبير، وإقبال جماهيري كثيف، حيث توافد الآلاف من رواد الأعمال والشباب على المعرض خلال أيامه الثلاث، بحثًا عن المشروعات والفرص الاستثمارية المناسبة.

قال مروان عبد الرازق عضو الغرفة التجارية بالقاهرة ومؤسس معرض «بيزنكس 2019 » إن المعرض هذا العام شهد زيادة في الإقبال من رواد الأعمال والشباب الباحثين عن فرص استثمارية مناسبة عن العام الماضي، بالإضافة إلى مشاركة وفود من عدة دول عربية وأفريقية وأجنبية، في مقدمتها المملكة العربية السعودية، والإمارات.

وأضاف مروان في تصريحات صحفية، أن حصاد المعرض هذا العام شهد توقيع صفقات تجارية في مجال «الفرنشايز» تقدر بـ225 مليون دولار استثمارات مصري سعودي إماراتية، بزيادة 75 مليون دولار عن العام الماضي، وهو ما يعد مؤشرًا على النجاح الكبير الذي حققه المعرض على مدار دورتين متتاليتين، مشيداً بدعم مجلس الوزراء المصري، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشريك الإستراتيجي للمعرض شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى».

وأشار مروان إلى أن المعرض شهد هذا العام مشاركة عدة جهات لأول مرة مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي وقعت إدارة «بيزنكس» بروتوكول تعاون معها في وقت سابق لتبني مشروعات المبادرة وذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية لـ«بيزنكس»، بالإضافة إلى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي شارك بمشروعاته لأول مرة، وقد شهد المعرض مشاركة متميزة للهيئة العامة للاستثمار، ومركز تحديث الصناعات، والمجالس التصديرية، والغرف التجارية، وعدد كبير من البنوك والشركات العقارية الكبرى

من جانبه أكد محمد ناقد الرئيس التنفيذي لمعرض «بيزنكس 2019»، إن المعرض قدم هذا العام خدمات جديدة لأول مرة منها الـ"ماتش ميكنج" أو الـ"بي تو بي"، وهو ما سهل للعارضين أو المصنعين المصدرين، اللقاء مع المستثمرين أو المشترين الأجانب من دول مختلفة بالأخص الدول الإفريقية والعربية.

وأضاف ناقد أن إدارة المعرض ضاعفت المساحة المخصصة للمعرض هذا العام لتبلغ 10 آلاف متر مربع، وذلك بسبب الإقبال الكبير من قبل الشركات والبرندات العارضة، وكثافة الإقبال الجماهيري، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات والشركات والبنوك التي حرصت على المشاركة في المعرض هذا العام، مشيداً بدعم العديد من مؤسسات الدولة من أجل نجاح المعرض، وهو ما يؤكد حرص الدولة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل وخلق ثقافة الاستثمار والمشروعات بين الشباب.

وأعلن «ناقد » فوز مشروع «مصري ماركت» بجائزة المعرض وهي 10 آلاف دولار أمريكي، مقدمة من شركة مصر القابضة للتأمين، والمشروع الفائز هو أول موقع إلكترونى لبيع المنتجات المحلية، وقد بدأ نشاطه عبر التعامل مع شركات وزراة قطاع الأعمال الحكومية لديها منتجات يصعب عليها تسويقها وتوصيلها للعملاء، ومنها «قها، أجا، إدفينا، كورونا، منتجات وزارة الزراعة، سافو، بيوكلينا، نابلسى شاهين، التعاون للبترول، مصر للبترول، سيما، الشمعدان، بسكو مصر، أبو الهول (الملح والصودا سابقًا)، وطنطا للزيوت والصابون.