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كيم كاردشيان: "خطرت بسمعتي لمقابلة ترامب"

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كيم كارداشيان
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ترامب

البيت الأبيض

السجون

كيم كاردشيان

كشفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، عن مخاطرتها بسمعتها مقابل لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، موضحة أن الأخير لا يحظى بشعبية كبيرة في هوليود بسبب سلوكه في البيت الأبيض.

وقالت "كيم" خلال كلمتها في مؤتمر "نيويورك تايمز للكتاب"، الأربعاء الماضي، إنها "ذهبت للبيت الأبيض بهدف إصلاح السجون، مصرحة: "قد تفعل أي شيء مرة أخرى إذا كان يتوافق مع أهدافها نحو تحسين نظام العدالة الجنائية".

وتابعت كاردشيان: "أركز على إصلاح السجون والرئيس فعل أشياء مذهلة في إصلاح السجون"، لافتة: "أنا شديدة التركيز، هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به في إصلاح السجون وأعتقد أنني سأكون أكثر فائدة إذا ركزت فقط على ذلك في الوقت الحالي، لذلك أنا ممتنة لتلك العلاقة في هذا المجال وأركز على ذلك".

وأشارت إلى أنها تعرف بالضبط هدفها الذي تريد الحصول عليه عندما زارت البيت الأبيض في يونيو، برفقة مستشاري ترامب، إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر.

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