  • الأحد 10 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:01 م
بحث متقدم

قنديل: سد النهضة بريء من الفقر المائي بمصر

البطل مشتاق العزاوي

لحظة محاولة اغتيال لاعب شهير

رضوى الشربيني

رضوى الشربينى باكية: واحدة زيي مش مستعدة تقابل ربنا

سعد الحريري

"مأزق الحريرى" بسبب العرض الأخير لـ"حزب الله"

إبراهيم محلب

محلب لمسئول سابق: الست بتاعت الفجل هي اللي علمتك بفلوسها

فاروق الفيشاوي

الموت يفجع أسرة فاروق الفيشاوي

كيم كارداشيان

كيم كاردشيان: "خاطرت بسمعتي لمقابلة ترامب"

فجر السعيد

تفاصيل مثيرة عن العملية الجراحية الأخيرة لفجر السعيد

أنور قرقاش

"قرقاش" يحذر دول الخليج من هذا الأمر

صلاح

تصرف صادم لـ"صلاح" مع مذيعة قناة رياضية

ختام فعاليات التدريب المشترك المصري الروسي "سهم الصداقة -1"

الحياة السياسية

جانب من التدريب المصري الروسي
جانب من التدريب المصري الروسي

علي محمود

أخبار متعلقة
#

المشاط تفتتح الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة

#

مصر والأردن ينفذان التدريب العسكري المشترك "العقبة 5"

#

تكريم هويدا مصطفى خلال فعاليات المنتدى المصري للإعلام

#

السماح للجماهير بحضور مباريات الدوري

حزب الله

سعد الحريري

احتجاجات لبنان

تشكيل الحكومة الجديدة

اختتمت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك " سهم الصداقة - 1 "، الذي نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والروسي للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوى.

وألقى الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوى أحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة بما يدعم قدراتها على تأمين المجال الجوى المصري والتصدي لكل التهديدات الجوية، وتنفيذ المهام المكلفة بها فى ظل التطور المستمر لنظم القتال الجوى، مشيدًا بأهمية التدريبات المشتركة التى تنفذها قوات الدفاع الجوى خاصة التدريب "سهم الصداقة -1" الذى يعتبر نافذة لنقل وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة.

بدأت المرحلة الختامية للتدريب بعرض لملخص الموقف التنفيذى للأنشطة فى المراحل الأولى للتدريب، وكانت القوات المصرية والروسية قد واصلت تحركاتها على مدار الأيام الماضية، متخذة أوضاعها على خط الرمى طبقًا لتسلسل أعمال القتال, وصولاً لخط دفع الفرقة المدرعة وذلك بعد قيام عناصر الدفاع الجوي المصرى والروسى بتوفير التأمين الجوى للقوة الرئيسية من عناصر تشكيل المعركة, وذلك لتنفيذ البناء التراكمى للقوات علي خط الدفع تمهيدًا للتجهيز لإدارة صد هجمة جوية حقيقية بنجاح، بواسطة القوات المشتركة من الجانبين.

وقد شاركت في تنفيذ الرماية الصاروخية عناصر من قوات الدفاع الجوى المصرى والروسى من مختلف الأسلحة والتخصصات، والمدفعية المضادة للطائرات والتى تمكنت من إصابة أهدافها بدقة وكفاءة عالية، أظهرت مدى ما وصلت إليه القوات من تجانس وتوافق عكس القدرات القتالية العالية التى تتمتع بها تلك القوات.

يأتى التدريب "سهم الصداقة –1" فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية والذى يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجى لكلا البلدين الصديقين فى العديد من المجالات .

حضر الفعاليات الفريق ليونوف ألكساندر بيتروفيتش قائد قوات الدفاع الجوى الروسي، الذى تفقد إحدى المراحل النهائية للتدريب وأشاد بالمستوى الراقى للتدريب وتجانس وتفاهم الأطقم المشتركة لكلا الجانبين والإعداد الجيد الذى سبق تنفيذ التدريب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ختام فعاليات التدريب المشترك المصري الروسي "سهم الصداقة -1"
» طريقة جديدة.. خادمة تقوم بسرقة المنزل بهذه الوسيلة
» 225 مليون دولار حصيلة استثمارات مصرية سعودية إماراتية
» الفنادق ترفض استقبال مشجع أفغاني.. لن تتخيل السبب
» خلاف شرس بين فنان شهير وأحد متابعيه
» "أطراف امرأة" فى حقيبة دليل إدانة روسي بارز
» صادم.. كويتي يشعل النار بالدينار لتسخين الشاي
» تعرف على اللاعبين الذين طلب فايلر ضمهم للأهلي يناير المقبل
» فنان شهير: رأيت الرسول مرتين
» ما الطلب الذي لم يستطع هيثم أحمد زكي رفضه لسيدة فقيرة؟
» نقل بطل مسلسل "عادل إمام" الجديد للمستشفى بشكل مفاجيء

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:05 م

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه