محلب لمسئول سابق: الست بتاعت الفجل هي اللي علمتك بفلوسها

10 نوفمبر 2019 - 01:56 م

رد الدكتور هاني راجي، رئيس قسم القلب السابق بمعهد القلب، على الهجوم الذي تعرض له بسبب تغريدته الأخيرة والتي قال فيها: "يجب أن يرد الطلاب الجميل لمصر بعد تخرجهم"، قائلاً: "لم أقصد الإساءة إلى أي طبيب".

وأضاف راجي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب"، قائلا: "أثناء عملي بمعهد القلب التقيت بالمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق قالي لي "الست بتاعت الفجل اللي برا دي هي اللي علمتك بفلوسها فلوس الضريبة".

وتابع: حديثي في التغريدة لم أقصد به التعالي على بلدي، وإنما هدفي كان تحمل الشباب المسئولية ورد الجميل للبلد، معقبًا: "تعرضت لغلق حسابي لأكثر من مرة".