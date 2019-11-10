لحظة محاولة اغتيال لاعب شهير

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اغتيال

العزاوي

بناء الأجسام

وثق مقطع فيديو لحظة محاولة اغتيال اللاعب العراقي مشتاق العزاوي شمال بغداد.

وبحسب الفيديو الذي تم تداوله بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي فقد ظهر شخص وهو يقترب من سيارة العزاوي مع صديق له وهو يحمل مسدسا.

وقام الشخص بإطلاق النار على الشخص الجالس بمقعد قيادة السيارة، ليفر فربا، حيث قام العزاوي بمطاردته ليعود مجددا لإنقاذ زميله.

وكان العزاوي قد حصل على ذهبية آسيا للماسترز في بناء الأجسام، في يوليو للماضي، والتي أقيمت في الصين.

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