"قنديل": سد النهضة بريء من الفقر المائي بمصر

10 نوفمبر 2019 - 02:54 م

أشاد الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً: "مصر بتحقق إنجاز وصل لحد الإعجاز واللي مييشوفش من الغربال يبقى أعمى".

وأضاف قنديل خلال حواره لبرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الرئيس السيسي بنى مصر الجديدة وتحدث عنها في قلب القاهرة، عندما افتتح العاصمة الإدارية الجديدة".

وعن أزمة سد النهضة قال قنديل: "مصر دخلت مرحلة الفقر المائي منذ 30 سنة والحادثة ليست بجديدة، ومن يتحدث عن الفقر المائي بسبب أزمة سد النهضة جاهل، سد النهضة بريء من الفقر المائي بمصر".