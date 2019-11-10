» «كلوب»: الوعد بلقب لليفربول في نهاية الموسم «حماقة»

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المصريون

ليفربول

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أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، سعاته بالروح العالية للاعبي ليفربول في جميع المباريات قبيل موقعة مانشستر سيتي المقرر انطلاقه في السادسة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وقال «كلوب»: «لقد سئلت من قبل عما إذا كنت أستمتع بمشاهدة هذا الفريق.. لكي أكون صريحًا، لا أستمتع بالتسعين دقيقة بينما أقف على الخطوط للقيام بمهامي الفنية، ولطالما كان هذا هو الحال في جميع المباريات التي أشرفت فيها على تدريب الفرق المختلفة طوال مسيرتي».

وأضاف: «لاعبو ليفربول لديهم إيمان كامل بإمكانياتهم، ولقد قاموا بعمل كبير للغاية حتى أصبح الفريق الحالي لليفربول أحد أفضل الفرق في العالم، وهذا أمر أستمتع به كثيرًا».

وتابع: «أنا فخور جدًا بما قدمه ويقدمه الفريق، والجميع في ليفربول سعداء بامتلاك هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين المميزين».

واختتم المدير الفني لفريق ليفربول: «لا يجب ولا يمكننا أن نعد بتحقيق نتيجة معينة في مباراة اليوم أو بأحد الألقاب في نهاية الموسم، فهذا سيكون من الحماقة! ما يمكننا أن نعد به في الحقيقة هو أن كل لاعب ستطأ قدماه أرض الملعب سيبذل قصارى جهده من أجل الفريق، وهذا ما عهدناه منهم دائمًا في تمثيل الريدز».

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