مفاجأة سارة لأسرة الطالبة شهد أحمد

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العثور على طالبة الصيدلة مقتولة بالجيزة

انتحار

شهد احمد

وفاة شهد احمد

على الرغم من الصدمة الكبيرة، التي لحقت بأسرة "شهد أحمد" طالبة كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، التي انتحرت قبل يومين بنهر النيل، إلا أن هذه أسرتها المكلومة، كانت على موعد مع خبر سعيد، قد يخفف من وقع الصدمة عليها.

جاء هذا بعد حرص عدد من مواطني شمال سيناء، التي تنتمي إليها الطالبة الراحلة، على أداء العمرة على روحها.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لوريقات مكتوب عليها "لبيك الله عمرة عن روح شهيدة النيل، الشهيدة الدكتورة شهد أحمد كمال أبوسلمة، اللهم اغفر لها وارحمها وانزلها منازل الشهداء، واسكنها يا رب فسيح جناتك".

لم يتوقف الدعم التفاعل مع الحادثة، حيث قدم مواطن من مدينة العريش ألف شنطة مواد غذائية على روحها كذلك.

وتم توزيع الشنط على الفقراء والمستحقين بالعريش.

وأفادت أسرة الطالبة، بأنها كانت تعاني من وسواس قهري قبيل وفاتها.

ولقيت شهد أحمد كمال، 20 سنة، طالبة بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس مصرعها، بعد يومين من بلاغ باختفائها، حيث عثر على جثتها في مياه النيل، بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة.


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