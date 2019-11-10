اعتقال ممثل شهير بتهمة اختطاف فنانة قبل فرارها إلى الإمارات

10 نوفمبر 2019 - 05:28 م

في أحدث تطورات قضية اختطاف الفنانة السورية، إنجي خوري، التي أثارت جدلاً واسعًا عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، ألقت سلطات الأمن اللبنانية القبض على الفنان "آدم"ـ على ما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وأوقف "آدم" من قبل دورية أمنية تابعة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، على خلفية البلاغ الذي تقدمت به "خوري" واتهمته فيه باختطافها وضربها.

واتضح بعد عملية التوقيف أن الفنانة السورية لم تكن قد تنازلت عن دعواها ضده، على عكس ما أشيع، وبعد أن تنازلت الفنانة اللبنانية "قمر" عن بلاغها ضدها.

وجاء هذا التطور بعد أيام من مغادرة "خوري" إلى الإمارات بعد صدور قرار بترحيلها من لبنان إثر الحرب المشتعلة بينها وبين "قمر".

غير أن "آدم" نفى في السابق اتهام "خوري" له باختطافها، وقال إنها هي من أتت إليه ولم يجبرها على الأمر، مشيرًا إلى اعترافها بأنه لم يخطفها ولم يصطحبها عنوة إلى أي مكان.

وكانت "خوري" اتهمت في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في أواخر أكتوبر الماضي، الفنان اللبناني بخطفها ونقلها إلى منطقة "صبرا" حيث احتجزها – وفق ما قالت – لمدة يومين اعتدى خلالهما عليها بالضرب.

وكان ذلك على خلفية أزمتها مع الفنانة "قمر" طليقة "آدم"، إذ ذكرت أنها استدرجها إلى منطقة "صبرا"، واستعان بثلاثة شباب في تقييدها وضربها لمدة يومين متتاليين، بسبب تطاولها على زوجته السابقة.