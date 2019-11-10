» شوقي غريب: نسعى للتخلص من الضغوط قبل مواجهة غانا

10 نوفمبر 2019 - 05:49 م

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن دوافع منتخب غانا كبيرة في بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر الجاري.

وقال «غريب»: «هناك اختلافات كثيرة بين مالي وغانا، الاحتراف في أفريقيا سهل، والمنتخب الغاني لديه مجموعة من اللاعبين المحليين وأخرى محترفين، والمحليين هدفهم الرئيسي الاحتراف لأنه ليس لديهم ما يمنع ذلك، فلذا غانا ستكون لديها دوافع أكبر من مالي، ويلعب لآخر دقيقة في المباراة».

وتابع: «الفريق لديه أزمة في الخروج بالكرة من الوسط للأمام، نعمل على علاجها أمام غانا، وهذا أهم من مراكز اللاعبين، فكل اللاعبين تؤدي المطلوب في الملعب وليس على الورق».

وأتم غريب تصريحاته قائلًا: «طريقة لعب مالي تختلف عن غانا، درسنا المنافس جيدا لمواجهته وتحقيق الفوز، الضغط على اللاعبين موجود ونعمل على التخلص من ذلك، والبلد المنظم يكون طول البطولة تحت ضغوط مثلما حدث في بطولة 2006 عكس الضغوط على المنتخب في 2008 و2010».