» بالصور.. «الجنايني» و«صبحي» يدعمان لاعبي المنتخب الأوليمبي

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المنتخب الأوليمبي

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وزير الرياضة

صبحي

الجنايني

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد عبدالله عضو اللجنة والمشرف على المنتخب الأوليمبي، أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب على التواجد في مقر إقامة المنتخب الأوليمبي بالتجمع الخامس، للشد من أزر اللاعبين قبل مواجهة نظيره الغاني غدا الأثنين في الجولة الثانية من نهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر حاليا.

وكان في استقبالهم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي وجهازه المعاون، وثني الوزير على أداء اللاعبين وأشاد بروحهم العالية في اللقاء الافتتاحي أمام مالي وتحقيق الفوز في مباراة الافتتاح.

وتمني الوزير التوفيق للفريق في لقاء الغد أمام غانا، وأكد لهم أنهم مستقبل الكرة المصرية في السنوات القادمة.

وتحدث ناصر ماهر نيابة عن اللاعبين مؤكدا أن الجميع داخل المعسكر لاهم لهم إلا الفوز والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.





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