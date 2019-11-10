"والله هاجيلك".. المكالمة الأخيرة لـ"هيثم زكي" مع هذه الفنانة

10 نوفمبر 2019 - 07:59 م

قالت الفنانة عفاف شعيب، إن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، كان قد وعدها بزيارتها وتناول الطعام لديها.

وذكرت أثناء لقائها في برنامج "عرب وود"، على قناة روتانا، أن آخر مكالمة أجرتها بـ"هيثم زكي"، كان قد تعهد فيها بزيارتها، موضحة: "هو اتصل بيا وقلي وحشاني جدًا؟.. قلت له أنت يا واد مش هتيجي تاكل الأكل اللي بتحبه؟".

وأضافت أنه رد قائلًا: "والله العظيم ها جيلك، إن شاء الله هاجي بإذن الله".

وتوفي هيثم أحمد زكي، الخميس الماضي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ويوم أمس أقيم العزاء عليه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن.