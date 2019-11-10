» ليفربول يعزز صدارته لـ«البريميرليج» بثلاثية في شباك السيتي

10 نوفمبر 2019 - 08:40 م

حقق فريق ليفربول فوزًا هامًا على نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

تقدم البرازيلي فابينيو أولا بعد مرور 7 دقائق فقط من بداية المباراة بقذيفة مدوية من قبل منطقة الجزاء، ثم أضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني فى الدقيقة 13 برأسية رائعة بعد عرضية مميزة من روبرتسون.

وفى الدقيقة 26 قام محمد صلاح بمراوغة رائعة على طريقة الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، مع الثنائي رودري ورحيم سترلينج ومررها إلى فيرمينو.

وفي الدقيقة 40 تعرض محمد صلاح لإصابة بعد تدخل قوي من فيرناندينيو مدافع السيتي، لكنه لم يغادر ملعب المباراة وأكمل المباراة حتى النهاية.

فى الشوط الثاني، وتحديدا فى الدقيقة 51 أضاف النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث للريدز برأسية قوية فشل الحارس برافو فى التصدي لها.

وجاء الهدف الوحيد للسيتي عبر اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا فى الدقيقة 78 من خلال تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء.

بهذا الفوز يعزز ليفربول صدارة الدوري الانجليزي برصيد 34 نقطة بفارق 9 نقاط كاملة عن أبرز منافسيه مانشستر سيتي الذى تراجع للمركز الرابع برصيد 25 نقطة، ويبقى رفاق محمد صلاح الفريق الوحيد الذى لم يخسر هذا الموسم فى البريميرليج أى مباراة حتى الآن.

ويحتل المركزين الثاني والثالث كل من ليستر سيتي وتشيلسي على الترتيب برصيد 26 نقطة لكل منهما.