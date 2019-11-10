نشرة اقتصادية.. أسعار الدولار والذهب اليوم الأحد

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الدولار يتراجع مجدداً أمام الجنيه المصري

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الأحد 10/11/2019.

البداية مع البنك المركزى المصرى، حيث سجل سعر صرف العملة الأمريكية 16.09 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

وفى البنك التجارى الدولى cib سجل الولار 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

أما البنك الأهلى المصرى، فبلغ سعر العملة الخضراء 16.09 جنيه للشراء، و16.19جنيه للبيع.

في حين سجل، الدولار 16.09 جنيه للشراء، نحو 16.19 جنيه للبيع ببنك مصر.

أما بنك القاهرة فبلغ السعر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

وفى بنك أبو ظبى الإسلامى، بلغ السعر 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

أما المصرف المتحد، فسجل الدولار 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

أسعار الذهب

جاء هذا في حين، استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يشهد إقبالًا كبيرًا 661 جنيهًا.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24 بلغ 660 جنيهًا للجرام.

عيار 18 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب بلغ 5288 جنيهًا.

سعر الأوقية 1459 دولارًا.

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