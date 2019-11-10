  • الإثنين 11 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:09 ص
بحث متقدم
هيثم زكي

صديق هيثم زكي يكشف: هذا ما حدث أثناء"غُسل" الجثمان

مطار شرم الشيخ

المصرية للمطارات تكشف تفاصيل واقعة مطار شرم الشيخ

مصطفى يونس

أول رد من مصطفي يونس على تصريحاته المسيئة للأهلي

أرشيفية

نشرة اقتصادية.. أسعار الدولار والذهب اليوم الأحد

بذور

احذر هذه الأطعمة تؤدي إلى الموت المفاجئ

مصيلحي

وزير التموين يشعل الجدل بين النواب بـ إلغاء «الدعم العيني»

قيس سعيد

بالصور.. الرئيس التونسي ينتشل طفلًا من القمامة

صلاح

بالفيديو.. «صلاح» يسجل هدفًا عالميًا أمام مانشستر سيتي

السيسي

"السيسي" لم يتأخر يومًا عن هذا الأمر

البغدادى

أمريكا تهدد خليفة "أبو بكر البغدادي"

إصابة 5 جنود إيطاليين في هجوم بقنبلة في العراق

عرب وعالم

الجيش الإيطالي
الجيش الإيطالي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الكويت تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فورًا

#

بعد اشتعال المظاهرات بالعراق.. الجيش يتدخل

#

للمرة الأولى منذ هزيمته.. "داعش" يهاجم حقولا نفطية بالعراق

#

مقتل مذيع في قناة تلفزيونية وصديقه في هجوم مسلح

أصيب 5 جنود إيطاليين، الأحد، في هجوم استهدف قافلة عسكرية إيطالية في العراق، بحسب هيئة الأركان العامة الإيطالية.
ولم يصدر على الفور إعلان من السلطات العراقية بشأن الهجوم.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن هجومًا بقنبلة استهدف قافلة للوحدات الخاصة الإيطالية، المتواجدة في العراق لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولتقديم خدمات الإرشاد والتعليم للقوات المسلحة العراقية.
وأضافت أن الهجوم وقع أثناء مرور القافلة، وأسفر عن إصابة 5 جنود إيطاليين، 3 منهم في حالة حرجة، دون أن يشكل ذلك خطرًا على حياتهم.
وأوضحت أنه تم نقل الجنود المصابين على متن مروحية أمريكية إلى مستشفيات لتقلي العلاج.
وأفادت بأن كلًا من وزير الدفاع الإيطالى، لورينزو جويريني، ورئيس هيئة الأركان، إنزو فيكياريللي، يتابعان الموضوع عن كثب.
وبدأت النيابة العامة في العاصمة الإيطالية روما تحقيقًا في ملابسات ما حدث، لتحديد إن كان هجومًا إرهابيًا أم لا. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو نادر لـ هالة فؤاد تغني لـ"هيثم أحمد زكى"
» «سناتر التعليم» تصل إلى الابتدائى.. الإهمال يضرب النخاع
» "هنية": هذا الأمر الهام لن يكون عقبة أمام الانتخابات
» شاهد.. فيديو مرعب لرجل يسقط أمام عجلات «المترو»
» توقف مباراة في دوري مصري بسبب سرقة «الكرة»
» اعتقال ممثل شهير بتهمة اختطاف فنانة قبل فرارها إلى الإمارات
» انتحار شاب في بث مباشر على "فيس بوك" بالسلام
» أمريكا تهدد خليفة "أبو بكر البغدادي"
» ليفربول يعزز صدارته لـ«البريميرليج» بثلاثية في شباك السيتي
» بالصور.. «الجنايني» و«صبحي» يدعمان لاعبي المنتخب الأوليمبي
» إيران: أردوغان محق في هذا الأمر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:58 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه