إصابة 5 جنود إيطاليين في هجوم بقنبلة في العراق

10 نوفمبر 2019 - 10:20 م

أصيب 5 جنود إيطاليين، الأحد، في هجوم استهدف قافلة عسكرية إيطالية في العراق، بحسب هيئة الأركان العامة الإيطالية.



ولم يصدر على الفور إعلان من السلطات العراقية بشأن الهجوم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن هجومًا بقنبلة استهدف قافلة للوحدات الخاصة الإيطالية، المتواجدة في العراق لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولتقديم خدمات الإرشاد والتعليم للقوات المسلحة العراقية.

وأضافت أن الهجوم وقع أثناء مرور القافلة، وأسفر عن إصابة 5 جنود إيطاليين، 3 منهم في حالة حرجة، دون أن يشكل ذلك خطرًا على حياتهم.

وأوضحت أنه تم نقل الجنود المصابين على متن مروحية أمريكية إلى مستشفيات لتقلي العلاج.

وأفادت بأن كلًا من وزير الدفاع الإيطالى، لورينزو جويريني، ورئيس هيئة الأركان، إنزو فيكياريللي، يتابعان الموضوع عن كثب.