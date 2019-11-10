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حمدوك: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب أكبر تحديات الحكومة

عرب وعالم

عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني
عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني

المصريون ووكالات

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رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب أصبح وشيكًا

اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، أن خروج بلاده من العزلة الدولية، ورفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتحقيق السلام الشامل والمستدام، أكبر تحديات حكومته.
جاء ذلك لدى مخاطبته الجالية السودانية في العاصمة البلحيكية بروكسل، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وبدأت في السودان منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
وقال حمدوك، إن برامج حكومته في الفترة الانتقالية يرمي إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في البلاد، ووقف معاناة المواطنيين في معسكرات النزوح.
وبحسب بيانات سابقة للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور غربي السودان (يوناميد)، فإن "2.7 مليون شخص يعيشون في معسكرات النزوح".
وأضاف رئيس الوزراء السوداني، أن "معالجة الأزمة الاقتصادية تشكل الأولوية الثانية للحكومة"، مؤكدا أنه إذا تمت إدارة النظام الاقتصادي بحكمة ودراية يمكن تجاوز الأزمة.
ولفت إلى أن الحكومة ستعمل على إعادة بناء الخدمات المدنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد حمدوك على تبني حكومته سياسة خارجية متوازنة، تأخذ مصلحة السودان في الاعتبار وتبتعد عن المحاور.
وفي وقت سابق الأحد، وصل حمدوك، إلى بروكسل، على رأس وفد حكومي رفيع، للمشاركة في جلسة مخصصة للسودان، استجابة لدعوة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني.
وتسعى الحكومة الجديدة لشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب، وإبعاد شبح عقوبات دولية يخضع لها السودان منذ عام 2006، بسبب الحرب في دارفور غربي البلاد المستمرة منذ 2003.
ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضا على السودان منذ 1997.
لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن. -

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