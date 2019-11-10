الأردن: دخول الإسرائيليين إلى الباقورة والغمر ممنوع

10 نوفمبر 2019 - 11:50 م

قال رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، إن خروج المزارعين الإسرائيليين من الباقورة والغمر سيتم خلال شهرين، مؤكدا أن عودتهم إليها مرهونة بحصولهم على تأشيرة من السفارة الأردنية.



وأوضح الطراونة في حديث للتليفزيون الأردني أن «من يشكك في هذا الجانب يستطيع أن يتابع خلال الشهرين المقبلين خروج المزارعين الإسرائيليين من أراضي الباقورة والغمر، ولن يسمح لهم بالعودة إلا من خلال (فيزا) من قبل السفارة الأردنية».



وقال إن «خطاب العرش لهذا العام تميز بعدة محاور، وأعطى أولوية كبيرة لعملية الإصلاح والدفع باتجاهها، ونجحنا في معالجة الأعراض الجانبية للإصلاح من جهة تشريعات قد تكون قاسية ومؤلمة تجاوزناها وباتت من خلفنا».

