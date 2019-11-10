  • الإثنين 11 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:42 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على انخفاض الأسعار

الشمس عطارد

"البحوث الفلكية" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

شقيق هيثم أحمد زكي

أول تصريحات من شقيق الراحل هيثم أحمد زكي.. هذا ما قاله

هيثم زكي

صديق هيثم زكي يكشف: هذا ما حدث أثناء"غُسل" الجثمان

مطار شرم الشيخ

المصرية للمطارات تكشف تفاصيل واقعة مطار شرم الشيخ

مصطفى يونس

أول رد من مصطفي يونس على تصريحاته المسيئة للأهلي

أرشيفية

نشرة اقتصادية.. أسعار الدولار والذهب اليوم الأحد

بذور

احذر هذه الأطعمة تؤدي إلى الموت المفاجئ

مصيلحي

وزير التموين يشعل الجدل بين النواب بـ إلغاء «الدعم العيني»

قيس سعيد

بالصور.. الرئيس التونسي ينتشل طفلًا من القمامة

دون الحصول على فيزا..

الأردن: دخول الإسرائيليين إلى الباقورة والغمر ممنوع

عرب وعالم

علم الأردن
علم الأردن

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"التجارة العراقية" تحث محتجين على إعادة فتح ميناء أم قصر

#

السودان.. 94 حالة إصابة بالكوليرا بولاية النيل الأزرق

#

منع دخول رئيس المخابرات السودانية السابق إلى أمريكا

#

فنان إماراتي شهير ممنوع من دخول بيروت.. ما السبب

قال رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، إن خروج المزارعين الإسرائيليين من الباقورة والغمر سيتم خلال شهرين، مؤكدا أن عودتهم إليها مرهونة بحصولهم على تأشيرة من السفارة الأردنية.
وأوضح الطراونة في حديث للتليفزيون الأردني أن «من يشكك في هذا الجانب يستطيع أن يتابع خلال الشهرين المقبلين خروج المزارعين الإسرائيليين من أراضي الباقورة والغمر، ولن يسمح لهم بالعودة إلا من خلال (فيزا) من قبل السفارة الأردنية».
وقال إن «خطاب العرش لهذا العام تميز بعدة محاور، وأعطى أولوية كبيرة لعملية الإصلاح والدفع باتجاهها، ونجحنا في معالجة الأعراض الجانبية للإصلاح من جهة تشريعات قد تكون قاسية ومؤلمة تجاوزناها وباتت من خلفنا».
وأضاف أن الحدث الأبرز في خطاب الملك هو «عودة أراضي الغمر والباقورة إلى السيادة الأردنية، حيث إن السيادة كانت موجودة ولكن الأرض كانت مرهونة لاستعمالات إسرائيلية».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أول فيديوهات لفتاة "شمال سيناء" في يوم وفاتها
» الكويت.. عفو عن متهمين بـ"الإساءة للذات الأميرية"
» استشاري يكشف أهمية هذا الأمر للرياضيين
» فيديو نادر لـ هالة فؤاد تغني لـ"هيثم أحمد زكى"
» «سناتر التعليم» تصل إلى الابتدائى.. الإهمال يضرب النخاع
» "هنية": هذا الأمر الهام لن يكون عقبة أمام الانتخابات
» شاهد.. فيديو مرعب لرجل يسقط أمام عجلات «المترو»
» توقف مباراة في دوري مصري بسبب سرقة «الكرة»
» اعتقال ممثل شهير بتهمة اختطاف فنانة قبل فرارها إلى الإمارات
» انتحار شاب في بث مباشر على "فيس بوك" بالسلام
» أمريكا تهدد خليفة "أبو بكر البغدادي"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:58 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه