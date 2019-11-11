أول تصريحات من شقيق الراحل هيثم أحمد زكي.. هذا ما قاله

11 نوفمبر 2019 - 12:10 ص

قال رامي عز الدين، شقيق هيثم أحمد زكي، إنه مازال يشعر بصدمة كبيرة قائلاً: «صدمة كبيرة مش مصدقها لحد دلوقتي- سمعت الخبر من بابا وجدته حزين جدا سألته في إيه، ماكنش راضي يقلي وقلي هيثم إتوفي، قلتله مش ممكن «فكرته حد بيهزر لكن سبحان الله».



وتابع قائلاً في أول حوار له حصري مع برنامج «القاهرة الآن» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «العربية الحدث»: «هيثم أكبر مني بست سنوات عشت معه حتى سن السادسة بابا أخدني لندن وكان عاوزنا ياخدنا إحنا الاتنين بس والد هيثم كان في مصر ولازم هيثم يفضل جمبه».



وأردف: «كنا بنحب بعض جداً من وإحنا صغيرين والمشاعر عمرها ما تغيرت كنت حاسس طول الوقت أن ليا أخ وسند وبيحبني».



وحول والدته قال: «ممكن مكنش فاكر كتير من نفاصيل حياتي مع أمي لانها ماتت وأنا عندي ثلاث سنوات، لكن أعرف أن أمي عظيمة جداً وبتفرج على كل أفلامها والفوازير بتاعتها أحب كل أعمالها والأقرب لقلبي السادة الرجال والمليونيرة الشحاتة».



وقال: «بعد وفاة والدتي عشت أنا وهيثم مع جدتي والدي كان عنده شغل في لندن وكان عاوز ياخدني معاه ماكنتش عاوز أسيب جدتي ولا هيثم، لكن لم أملك خيارات وقتها».



وتابع: «تكلمنا منذ ثلاثة أشهر عبر الفيس بوك وقلي أنو عاوز يعيش في لندن ويتزوج من إنجي سلامة ويعمل معايا شغل»، وأردف «هيثم كان شخصية قوية وصلبة وقلبه طيب جداً وكان عاوز يبسط كل إلى حواليه، لكن خسر أبوه وأمه وجدته وعمه وخاله وكان يحبهم جداً وكانوا سند له ومثلوا»، قوته: «هذه بالنسبة له كانت صدمات كبيرة».



وحول شعوره جهته قال «كنت أشعر دائما بالفخر به وأتابع كل أعماله وأتابعه أثناء التصوير كنا قريبين من بعض والدي كان يحب هيثم جداً ولما تزوج أمي كان بياخد باله من هيثم وكان يعامله زي ابنه بالضبط وكان هيثم يقول له (بابا) وكان له أبوين وإلى الآن يحبه جداً».

