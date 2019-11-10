» أول فيديوهات لفتاة "شمال سيناء" في يوم وفاتها

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المصريون ـ متابعات

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عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للطالبة شهد أحمد والتي لقت حتفها غرقا في نهر النيل، والمعروفة إعلاميا بـ طالبة الصيدلة، وهى تستقل وسيلة مواصلات من إسماعيلية متوجهة إلى القاهرة.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك فيديو آخر لشهد وهي تسير في منطقة الوراق، موضحا أن آخر الشارع الذي تسير فيه شهد هو كورنيش النيل، معقبا: "إيه اللي كان في دماغ شهد محدش يعرف".
وشدد على ضرورة تركيب كاميرات في الشوارع والطرق، حيث أنها تساهم في الإجابة على أسئلة هامة، فضلا على أنها تساهم في تشكيل شبكة معلومات ضخمة، منوها إلى أن تقرير الطب الشرعي سيكشف ملابسات وفاة شهد.


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