تعليق ناري لـ"أديب" على انخفاض الأسعار

11 نوفمبر 2019 - 12:20 ص

أكدالإعلامي عمرو أديب، أنه منذ فترة لم يسمع مصطلح انخفاض الأسعار، معقبا: "أنا مبقولش كل حاجة حلوة، بس الدنيا بتتحسن"، موضحا أنه لأول مرة منذ فترة طويلة يحدث تحرك في الأسعار بالانخفاض.



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن ما يهمه هو أن يشعر المواطن الذي يصطحب كيسا ويتوجه إلى السوق لشراء مستلزماته بتحسن في الأسعار، مضيفا: "أي حكومة بتعمل لصالح الشعب.. وهمهم الناس الناس".

