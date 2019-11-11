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بعد إصابة رامي جمال.. كل ما تريد معرفته عن مرض "البهاق"

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رامي جمال
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العفو

الصباح

بعد  إعلان المطرب رامي جمال، إصابته بمرض البهاق، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، انتشر العديد من التكهنات حول أسباب المرض وإذا كان مرضًا معديًا أم لا.

وفي حقيقة الأمر أي إنسان معرض للإصابة بالمرض، وسبب البهاق غير معروف بالتحديد، ولكن هناك عوامل وراثية وعصبية ومناعية يعتقد بأنها ذات أهمية في ظهور المرض، ففي ثلث الحالات يصيب هذا المرض عدة أفراد في العائلة الواحدة.

كما أن بعض المرضى يربطون حدوث مرض البهاق بحدوث حرق للجلد أو صدمة عصبية نتيجة شدة نفسية أو موت شخص عزيز أو طلاق، ومع أن معظم مرضى البهاق في صحة جيدة فإنّ بعضهم قد يصابون بواحد أو أكثر من الأمراض التالية "زيادة أو نقص في إفرازات الغدة الدرقية، فقر الدم بسبب نقص فيتامين ب 12، داء أديسون، الثعلبة، التهابات بالعين".

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