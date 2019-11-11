  • الإثنين 11 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:40 م
بحث متقدم
جامعة بني سويف

سقوط سقف مصلى كلية بجامعة بني سويف

احتجاجات عنيفة في العراق بعد اعتقال أطفال

مظاهرات لبنان

غدًا.. إضراب في بنوك لبنان

اعصار بلبل

ارتفاع عدد ضحايا إعصار"بلبل".. وفقدان 5 أشخاص

السعودية

73 شخصًا يحصلون على الإقامة المميزة بالسعودية

مظاهرات في العراق

ارتفاع قتلى كربلاء.. والمتظاهرون يغلقون مديرية التعليم

الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق

مدير معهد القلب السابق: الزملكاوية بيزعلوا كتير وهذه نصيحتي لهم

أمير الكويت

قرار لأمير الكويت بشأن أبناء من أساءوا له

مظاهرات هونج كونج

فوضى فى "هونج كونج".. والأمن يطلق الرصاص الحي

جامعة القاهرة

"نشر الغسيل" يتسبب فى مصرع طالبة بجامعة القاهرة

ارتفاع عدد ضحايا إعصار"بلبل".. وفقدان 5 أشخاص

عرب وعالم

اعصار بلبل
اعصار بلبل

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ارتفاع قتلى إعصار "بلبل" إلى 22 في الهند وبنغلاديش

#

ارتفاع عدد ضحايا زلزال إيران إلى 520 شخصًا

#

اليابان.. ارتفاع عدد قتلى الإعصار هاغيبيس إلى 56

#

إعصار فاكساي يودي بحياة 3 أشخاص في اليابان

بنجلاديش

الروهينجا

اعصار بلبل

ارتفع عدد ضحايا إعصار "بلبل" إلى 12 قتيلاً، حسبما أعلن مسئولين في بنجلاديش، وما زال 5 صيادين مفقودين.

في سياق متصل أعلن إنعام الرحمن وزير الدولة لمواجهة الكوارث والإغاثة في بنجلاديش أن معظم الضحايا رفضوا مغادرة منازلهم وتوفوا نتيجة لسقوط الأشجار عليهم بفعل الإعصار.

جدير بالذكر أن السلطات أعلنت عن غرق صياد وفقد 5 ما زال البحث جاري عنهم، بعد انقلاب قاربهم، بينما تم إنقاذ 30 صيادًا، كما دمر الإعصار حوالي 6000 منزل، ولم ترد أي أنباء حتى الآن عن مخيمات جنوب شرقي البلاد والتي يقطنها مئات الآلاف من لاجئ الروهينجا الوافدين من ميانمار.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» في مظاهرات "هونج كونج" رجل يشعل النار بآخر
» بعد اصابته بمرض البهاق.. "رامي جمال" يتصدر تويتر
» شاهد.. ثعبان ضخم في منزل كيم كاردشيان يثير الرعب
» بعد مرضه.. فنانون دعموا رامي جمال: "ممنوع تغيب"
» المكسيك تعرض اللجوء السياسي على رئيس بوليفيا المستقيل
» وزير المالية: حوار مجتمعي للموازنة الجديدة
» بعد رقصه "عاريًا" برفقة صديقه.. أيتن عامر تهاجم نجل شقيقتها
» بعد إصابة رامي جمال.. كل ما تريد معرفته عن مرض "البهاق"
» "العيش المقمر" خطر قاتل على الصحة ويسبب هذا المرض
» هكذا تصرفت زوجة رامي جمال بعد إصابته بمرض البهاق
» احذر.. 4 أطعمة منتشرة بالأسواق تشكل خطورة على الكليتين

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:43 م

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه