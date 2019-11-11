» شاهد.. ثعبان ضخم في منزل كيم كاردشيان يثير الرعب

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كيم كارداشيان
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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ثعبانا ضخما من نوع أناكوندا أخضر عملاق يبلغ طوله 15 قدم تواجد في الساحة الخلفية لمنزل كيم كارداشيان، ما أثار رعب والدتها .

ويظهر مقطع فيديو صادم تواجد ثعبان أناكوندا أخضر عملاق يبلغ طوله 15 قدمًا في منزل "كيم" غير موضوع في قفص أو حاجز.

وقالت والدة كيم، أثناء تصوير الفيديو ساخرة: "يجب على أنْ أذهب للمنزل فهناك أناكوندا في منزل كيم".

كما اقتربت كريس كثيرًا من الثعبان حتى يظهر بشكل واضح لمتابعيها الذين يبلغ عددهم 30.2 مليون، الطّول الضّخم للثعبان.

جدير بالذكر أن الأناكوندا الخضراء تعتبر من أكثر الثعابين الشّرسة في العالم، والتي يصل طولها إلى 4 أمتار، وهي واحدة من أثقل وأطول أنواع الثعابين الموجودة على سطح الأرض، ويوجد منها أربعة أنواع فقط وموطنها الأصلي هو أمريكا الجنوبيّة الاستوائية .


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