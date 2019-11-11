» بعد خلافات مع المنتخب..لاعب شهير يعلن اعتزال اللعب الدولي

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فاجأ اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي ، الجميع بقرار صادم، باعتزاله اللعب دولياً، بعد «الخلافات» التي اندلعت بينه وبين بعض مكونات المنتخب الوطني المغربي منذ الاستعداد لكأس أمم أفريقيا 2019.

وقال اللاعب المُمارس في صفوف الفريق الأصفر ضمن تدوينة نشرها عبر حساباته على المواقع الاجتماعية: السلام عليكم ورحمة الله، لقد قررت أن أعتزل اللعب دوليا.

وتسبب القرار في حالة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عبر لاعبون عن دهشتهم من القرار مطالبينه بالعدول عنه.

يُشار إلى أن حمد الله متواجد في الوقت الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية في إجازة قصيرة في ظل فترة التوقف الدولي.


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