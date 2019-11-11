تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من الطقس بدءًا من الأربعاء

11 نوفمبر 2019 - 04:54 م

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من بعد غد الأربعاء، حيث تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر قد تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد على أن تمتد يوم الخميس لتشمل أغلب السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وتكون غزيرة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وقال الدكتور أشرف صابر زكي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صدر اليوم الاثنين بشأن حالة الطقس على جميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 13 نوفمبر حتى 15 نوفمبر - إنه من المتوقع أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار اعتبارا من يوم الجمعة مع استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات لتعود إلى المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.

ونصح المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المذكورة فهي كالتالي:

السواحـــل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تتراوح ما بين 29 إلى 25 درجة مئوية.

السواحـــل الشمالية الغريبة ما بين 30 إلى 25 درجة مئوية.

محافظـات الوجة البحري والقاهرة ما بين 32 الى 27 درجة مئوية.

محافظـات شمال الصعيد ما بين 33 إلى 28 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد ما بين 34 إلى 33 درجة مئوية.

محافظات جنوب سيناء ما بين 33 إلى 32 درجة مئوية.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل السادة المسؤولين باتخاذ ما يرونه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات فيما ناشدت المواطنين الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ24 ساعة على الرقم (24646721 ) .. معربة عن تمنياتها لكل المصريين بالسلامة والأمان.